росія розосереджує Чорноморський флот через загрозу - британська розвідка [ Редагувати ]
росія розосереджує Чорноморський флот і виводить частину кораблів з баз дислокацій. Ймовірна причина цього - загроза ударів.
Про це повідомляє британська розвідка.
Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, росія таким чином намагається розосередити флот.
"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку росії, вона виявила", - йдеться у повідомленні.
Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.
"Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями", - додали у Міноборони Британії.
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