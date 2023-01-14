У суботу, 14 січня, російські військові атакували Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок цього загинуло 5 осіб.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Військові рф вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївки, смт Курахівка та с. Стара Миколаївка.

"Внаслідок атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що також зазнали руйнувань житлові будинки, автівки, гаражі, господарські споруди та інші об’єкти. Слідчі вже здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.