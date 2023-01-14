Росіяни завдали артилерійського удару по Донецькій області: загинуло п’ять осіб [ Редагувати ]
У суботу, 14 січня, російські військові атакували Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок цього загинуло 5 осіб.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Військові рф вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївки, смт Курахівка та с. Стара Миколаївка.
"Внаслідок атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що також зазнали руйнувань житлові будинки, автівки, гаражі, господарські споруди та інші об’єкти. Слідчі вже здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
по темі
У Соледарі на Донеччині точаться запеклі бої, а Збройні Сили України тримають оборону проти російських загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий
За минулу добу, 12 січня, на Донеччині загинули двоє цивільних, убитих росіянами у Благодатному та Авдіївці
Влада США вважає, що прагнення ПВК "Вагнера" захопити Бахмут, за який уже кілька місяців точаться запеклі бої, продиктована "одержимістю" Євгена Пригожина взяти під контроль соляні та гіпсові родовища на Донеччині. Про це повідомив Reuters офіційний представник Білого дому, ім'я якого не називається
OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого внаслідок удару ПТУ у Макіївці Донецької області
Голова Національної поліції України Ігорь Клименко заявив про те, що окупанти прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції Донецької області