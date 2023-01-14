В Кривому Розі ракета влучила в приватний сектор [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українським військовим вдалось збити чотири ракети у Кривому Розі. Але ще одна влучила у жилий сектор поруч з об'єктом інфраструктури.
Про це повідомляє в Telegram мер міста Олександр Вілкул.
За його даними, вечором суботи, 14 січня, відбулась ще одна ракетна атака на місто. Силам ППО вдалось збити чотири ракети, однак зафіксовано потрапляння в приватний сектор.
Відомо, що було пошкоджено 6 приватних будинків. Також є одна жертва, а ще одна людина - поранена.
"Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятівні та аварійні служби", - написав Вілкул.
Інформацію про приліт також підтвердив голова Дніпропетровськоїі ОДВ Валентин Резніченко. Він опублікував фото з місця влучання ракети.
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