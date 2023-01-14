Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених стрімко зросла [ Редагувати ]
У суботу, 14 січня, російські війська вдарили ракетою по житловому району Дніпра. У результаті загинуло п'ятеро жителів, ще 60 - поранені, 12 з них - діти. Наразі триває рятувальна операція.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
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