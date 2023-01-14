У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанції.

Про це повідомляється у Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Ви сами все бачите та чуєте. Є влучання в генераційні та мережеві об’єкти… Наразі застосовані екстрені відключення.

Коваленко закликав українців дочекатись новин від відповідних служб. Також він показав фото влучання в одну з ТЕС.