Окупанти вдарили по ТЕС: в YASNO показали наслідки [ Редагувати ]
У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанції.
Про це повідомляється у Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
Ви сами все бачите та чуєте. Є влучання в генераційні та мережеві об’єкти… Наразі застосовані екстрені відключення.
Коваленко закликав українців дочекатись новин від відповідних служб. Також він показав фото влучання в одну з ТЕС.
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