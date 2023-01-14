Під Запоріжжям обстріляли село запальними снарядами (відео) [ Редагувати ]
Окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям та використали для цього запальні снаряди. Про це повідомляється на на сторінці Міністерства оборони України.
Запорізька область. Мирне українське село, обстріляне російськими запальними боєприпасами.
У Міноборони підкреслили, що на відео не видно жодного українського військового об'єкта.
Це порушення Протоколу ІІІ Конвенції про конкретні види звичайної зброї та жалюгідна спроба помститися з боку тих, хто програв.
Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition.— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023
Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB
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