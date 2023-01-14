Окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям та використали для цього запальні снаряди. Про це повідомляється на на сторінці Міністерства оборони України.

Запорізька область. Мирне українське село, обстріляне російськими запальними боєприпасами.

У Міноборони підкреслили, що на відео не видно жодного українського військового об'єкта.

Це порушення Протоколу ІІІ Конвенції про конкретні види звичайної зброї та жалюгідна спроба помститися з боку тих, хто програв.