Окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям та використали для цього запальні снаряди. Про це повідомляється на на сторінці Міністерства оборони України.

У Міноборони підкреслили, що на відео не видно жодного українського військового об'єкта.

Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition.

Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB