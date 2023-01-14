Окупанти здійснили майже 750 атак на медичні заклади України - ООН [ Редагувати ]
Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що армія рф здійснила 745 атак на заклади охорони здоров'я України.
В ООН зазначили, що їм вдалося задокументувати щонайменше 745 атак рф на заклади охорони здоров'я України.
Дікарло зазначила, що це найбільша кількість таких випадків серед усіх війн 2022 року. Саме через ці дії рф було пошкоджено половина всіх закладів охорони здоров'я у наступних областях:
- Донецька;
- Миколаївська;
- Запорізька;
- Харківська.
Всі ці заклади непридатні до використання.
по темі
У мережі опублікували фото командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що зросла кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі спостерігаються ознаки підготовки російськими військами до нового масованого обстрілу
В ніч проти вівторка, 10 січня, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області