Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що армія рф здійснила 745 атак на заклади охорони здоров'я України.

В ООН зазначили, що їм вдалося задокументувати щонайменше 745 атак рф на заклади охорони здоров'я України.

Дікарло зазначила, що це найбільша кількість таких випадків серед усіх війн 2022 року. Саме через ці дії рф було пошкоджено половина всіх закладів охорони здоров'я у наступних областях:

Донецька;

Миколаївська;

Запорізька;

Харківська.

Всі ці заклади непридатні до використання.