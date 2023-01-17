"Прилетіло" в десятках метрів: прикордонники заявили про важкі бої біля Бахмуту (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники повідомляють про важкі бої на Бахмутському напрямку, ворожі снаряди розриваються в десятках метрів від них.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"На Бахмутському напрямку тривають бої. Важкі", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити українських прикордонників, а на фоні них лунають звуки пострілів та вибухів.
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