За попередніми оцінками, внаслідок удару російських окупантів росіян по Дніпру загиблих буде понад 50 людей.

Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю журналісту Васил Голованову.

За його словами, зараз шанси знайти когось під завалами наближаються до нуля, оскільки температура ночами була холодною і після удару горіло ракетне паливо.

"На даний момент 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.

Він додав, що зараз рятувальники планують обстежити покрівлю будинку, оскільки туди могло викинути тіла внаслідок російського удару.

"Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+", - зазначив Філатов.