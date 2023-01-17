"Жертв удару рф по Дніпру може бути 50+": Філатов дав невтішний прогноз [ Редагувати ]
За попередніми оцінками, внаслідок удару російських окупантів росіян по Дніпру загиблих буде понад 50 людей.
Про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю журналісту Васил Голованову.
За його словами, зараз шанси знайти когось під завалами наближаються до нуля, оскільки температура ночами була холодною і після удару горіло ракетне паливо.
"На даний момент 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.
Він додав, що зараз рятувальники планують обстежити покрівлю будинку, оскільки туди могло викинути тіла внаслідок російського удару.
"Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+", - зазначив Філатов.
по темі
Російські військові, здійснюючи ракетний удар по Дніпру, могли цілитися у Придніпровську ТЕС
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 45 осіб
Один з них - заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський. Про нього та про інших жертв трагедії - в нашому наступному сюжеті.
О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей
Вранці з-під уламків на четвертому поверсі витягли тіло дитини. Доля ще понад тридцяти мешканців залишається невідомою. Травмованих -79.