МАГАТЕ створила постійну місію на Рівненській АЕС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрило постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.
Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.
"В Україні побільшало експертів МАГАТЕ. Сьогодні я відкрив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС", - повідомив він.
Гроссі додав, що найближчими днями місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС.
"Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть знизити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває", - повідомив він.
по темі
Очільник Рівненщини повідомив, що північний кордон активно зміцнюється мінними полями, протитанковими ровами, інженерними та фортифікаційними спорудами
Сьогодні, 17 січня, збройні сили України в боях під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25
Українська сторона сподівається, що це стане своєрідим запобіжником для ворога і той не гатитиме по енергетичним об'єктам. А що самі думають на цей рахунок представники МАГАТЕ? Розпитала Яна Танчак.
У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи