Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрило постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

"В Україні побільшало експертів МАГАТЕ. Сьогодні я відкрив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС", - повідомив він.

Гроссі додав, що найближчими днями місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС.

"Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть знизити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває", - повідомив він.