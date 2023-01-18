Шмигаль відреагував на трагедію у Броварах [ Редагувати ]
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Внаслідок падіння гелікоптера у Броварах щонайменше 18 загиблих. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - пише Шмигаль.
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