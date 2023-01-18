У кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20. Про це по TACC.

Так, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що про це "не може бути й мови".

Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння рф, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови.

лавров також відзначив, що не може бути переговорів через те, що президент України нібито "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".