Зеленський спрогнозував перебіг війни: росія готує реванш, але в неї не вийде [ Редагувати ]
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Росія зараз намагається підготувати реванш на тлі низки провалів на фронті, але її плани не здійсняться.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі.
За його словами, зараз війна сповільнилася через погодні умови, оскільки всі втомлюються: природа, люди та ворог.
"Виглядає все це так: щодня запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко та міцно", - розповів Зеленський.
При цьому він додав, що ситуація на південному та північному напрямках залишається під повним контролем України.
"Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватись і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, тому що вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя", - наголосив голова держави.
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