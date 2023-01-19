Війна в Україні скорегувала й пріоритети в роботі, й самого міністра, і цілого міністерства

І вже відомо, що внаслідок трагедії загинула матір з малолітньою донькою. Жінка привела дитину до дитсадка. Впродовж ефіру ми повідомлятимемо нову інформацію щодо загиблих та постраждалих. На місці трагедії та у лікарнях, куди ушпиталили людей, працюватиме Яна Танчак. На її прямі включення чекаємо в наступних випусках.

Тим часом наша інша колега Олена Логінова зібрала інформацію про загиблих міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна. Чим вони запам'яталися і який внесок зробили в державотворення - розкажемо далі.

Він був цивільним міністром...

Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність.

Високу посаду обійняв у 41 рік. Хоча до цього Денис Монастирський жодного дня не працював в правоохоронній системі.

Я розумію, на яку жертву я йду. Як людина, як особистість, як політик.

І тільки зараз розумієш, що тодішній коментар новопризначеного міністра внутрішніх справ України став пророчим.

Денис Монастирський летів у чергове відрядження в одну з гарячих точок на сході. І літав туди не раз, бо вірив, як і всі ми - перемога незабаром.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України (16 липня 2021 - 18 січня 2023):

Тримаймось. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!

Денис Монастирський родом з Хмельницького. До міністерської посади займався юридичною діяльністю. Був експертом з реформування правоохоронної та судової системи. А ще помічником народних депутатів різних скликань. У 2019-му й сам пройшов в парламент від "Слуги народу". Тоді очолив Комітет з питань правоохоронної діяльності. А за два роки й взагалі став міністром.

Війна в Україні скорегувала й пріоритети в роботі, й самого міністра, і цілого міністерства.

Денис Монастирський, Міністр внутрішніх справ України (16 липня 2021 - 18 січня 2023):

Дві крилаті ракети були збиті групами національної гвардії. І це вже також безпрецедентний успіх.

А це одне з недавніх відео, відзнятих на День Святого Миколая. Денис Монастирський вітає маленьких волонтерів.

Денис Монастирський, Міністр внутрішніх справ України (16 липня 2021 - 18 січня 2023):

Кожен з вас є герой, кожен з вас герой у своєму оточенні і в моєму колективі ви теж герої.

У свої 42 Денис Монастирський був автором семи десятків законопроєктів, мав нагороду від президента. Без батька залишилися двоє дітей.

Без його оперативних зведень не минав майже жоден ефір національного Телемарафону. Євген Єнін був в курсі і ситуації на фронті, і криміногенної обстановки в країні.

На сьогоднішній день ми спостерігаємо зниження за цілою низкою категорії злочинів, насамперед ідеться про вбивства. Про тяжкі тілесні ушкодження...

Перший заступник міністра внутрішніх справ теж був на борту гелікоптера. Він загинув. Йому як і Монастирському було 42 роки.

Євген Єнін - зробив блискучу кар'єру. З відзнакою закінчив Національну академію Служби безпеки України. Далі десять років в дипломатії. Працював секретарем у Посольстві України в Молдові, радником Посольства України в Італії. У 2016-му став заступником Генпрокурора, тоді - Юрія Луценка. Займався справами Майдану. Потім був на посаді заступника міністра закордонних справ. А у 2021-му став першим заступником очільника МВС.

Євгеній Єнін, Перший заступник Міністра внутрішніх справ України (6 вересня 2021 - 18 січня 2023):

Перед нами стоїть справжній Еверест із нових завдань та спадкових проблем і нам потрібно будь-що взяти цю висоту. Адже від цієї висоти залежить не лише імідж одного з найважливіших міністерств України, а і життя українців.

Останній пост першого заступника очільника МВС у Фейсбуці - про трагедію в рідному місті Дніпро. Він був звідти родом.

Рідний Дніпро… Нас не зломити!

Звістка про загибель Єніна стала шоком для всіх, хто його знав. Без батька залишилися двоє дітей. За життя Єнін був відзначений Президентською нагородою - орденом "За мужність" III ступеня та орденом "За заслуги" III ступеня.