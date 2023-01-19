"Є такі моменти, коли не треба вагатися": Зеленський натякнув Шольцу про танки [ Редагувати ]
Під час виступу у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що у питання постачання танків для України не повинно бути вагань, натякаючи на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу чи реекспорт.
Є конкретні речі від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо... Є такі моменти, коли не треба вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, "я надам танки, якщо хтось інший також дасть танки", чи "я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе". Мені здається, що це не дуже правильна стратегія.
Глава держави додав, що загалом у питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії.
Ми всі громадяни України, які сьогодні захищають європейців і всі їх цінності. Це дуже важливі моменти. Тому не може бути змонтованої допомоги, або вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка публічно називає себе "сусіди".
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