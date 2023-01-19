Під час виступу у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що у питання постачання танків для України не повинно бути вагань, натякаючи на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу чи реекспорт.

Є конкретні речі від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо... Є такі моменти, коли не треба вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, "я надам танки, якщо хтось інший також дасть танки", чи "я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе". Мені здається, що це не дуже правильна стратегія.

Глава держави додав, що загалом у питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії.