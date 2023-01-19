"Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше": Зеленський про Крим [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціллю України у війні є повернення всіх окупованих росією територій, у тому числі Криму та Донбасу. Для цього необхідна важка зброя, хоча і зараз рф може вивести свої війська та зберегти життя тисяч росіян.
Про це він сказав під час виступу у Давосі.
Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше.
За словами президента, у рф ще є можливість вийти з цієї території, і з усіх, які вона окупувала з 2014 року.
Тому, що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей. Я не те що думаю про їх життя. Я вважаю, що це їх життя, суспільство і майбутнє.
Як повідомлялось, США не диктують Україні, які саме цілі її сили повинні вражати для захисту своєї суверенної території від російської агресії. І це також стосується Криму.
по темі
Україна спостерігає збільшення кількості обстрілів та спроб проведення наступальних дій на фронті з боку росіян
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України
Частині допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США
У неділю, 15 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО спільно з відповідними органами працює над розширенням списку під санкційних осіб, котрі зрадили Україну
російське "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку кремля