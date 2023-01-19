Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціллю України у війні є повернення всіх окупованих росією територій, у тому числі Криму та Донбасу. Для цього необхідна важка зброя, хоча і зараз рф може вивести свої війська та зберегти життя тисяч росіян.

Про це він сказав під час виступу у Давосі.

Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше.

За словами президента, у рф ще є можливість вийти з цієї території, і з усіх, які вона окупувала з 2014 року.

Тому, що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей. Я не те що думаю про їх життя. Я вважаю, що це їх життя, суспільство і майбутнє.

Як повідомлялось, США не диктують Україні, які саме цілі її сили повинні вражати для захисту своєї суверенної території від російської агресії. І це також стосується Криму.