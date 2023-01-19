Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.

Про це повідомляє Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"До "Рамштайну", ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що розраховує на підтримку "хто чим може" від усіх партнерів.