"Ми потужно підготувалися": Зеленський про майбутнє засідання "Рамштайну" [ Редагувати ]
Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.
Про це повідомляє Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"До "Рамштайну", ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.
Президент також додав, що розраховує на підтримку "хто чим може" від усіх партнерів.
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