Російські військові руйнують систему охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях. Відмовляють українцям в надані медичних послуг.

Про це пише в Telegram-каналі заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, росіяни використовують профільні відділення лікувальних закладів, які не призначення для лікування поранених, для медичного забезпечення своїх нікчемних солдатів. Через це цивільні не можуть отримати необхідну медичну допомогу, а в окремих населених пунктах доступ місцевого населення до лікарень та пологових будинків взагалі заборонено.

"У такий спосіб окупати намагаються закрити прогалини в медичному забезпеченні особового складу та розширити можливості військових шпиталів, розгорнутих на базі міських та районних лікувальних закладів", - пише заступниця міністра оборони України.