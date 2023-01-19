Президент України Володимир Зеленський і генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорили питання, пов'язані з безпекою об'єктів ядерної енергетики України.

"Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо", - привітав Зеленський розміщення інспекторів агентства на українських АЕС під час зустрічі.

Глава держави відзначив, наскільки важливою на тлі війни, розпочатої Росією, є допомога МАГАТЕ. Він наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором і висловив сподівання, що місії МАГАТЕ унеможливлять це.

У свою чергу, Рафаель Гроссі запевнив, що місії МАГАТЕ створено на всіх АЕС. Окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

"Ми також продовжили обговорення зони безпеки та охорони на Запорізькій АЕС. Робота продовжується. Зона необхідна для запобігання ядерній аварії", - відзначив Рафаель Гроссі у своєму твіті.

Під час розмови Зеленський окремо наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх, без винятку, представників росії. Президент акцентував, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ, і зі свого боку робитиме все для гарантування безпеки інспекторів агентства.