Міністри оборони США та Німеччини не домовились про передачу танків України - CNN [ Редагувати ]
Глава Пентагону Ллойд Остін і новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провели переговори щодо поставок Україні німецьких танків Leopard 2, однак не змогли домовитися з цього питання. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Зустріч глав оборонних відомств двох країн відбулася напередодні переговорів членів НАТО на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка запланована на відбудеться 20 січня.
Високопосадовий представник Пентагону перед початком зустрічі заявив телеканалу, що Штати оптимістичні та чекають на прогрес у питанні про танки. Джерела, знайомі із ситуацією, розповіли, що питання про танки досі не вирішено.
Співрозмовники CNN заявили, що позиція Берліна викликає невдоволення у Вашингтоні. При цьому вони вважають, що німецька влада навряд чи її змінить.
Напередодні в Пентагоні заявили, що поки не бачить необхідності постачати Україні бойові танки Abrams, пояснивши це високою вартістю обслуговування танків. Від їхнього постачання, як писали ЗМІ, залежить, чи погодиться відправити Києву німецькі танки Leopard канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Питання щодо постачання танків Україні розглянуть на зустрічі союзників у Німеччині 20 січня. 11 січня про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща. 17 січня Британія оголосила, що передає Україні 14 танків Challenger 2.
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