Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав три принципи підтримки України: допомагати в міру можливостей, запобігти конфронтації рф і НАТО та діяти спільно з союзниками. Так він відповів на запитання газети Süddeutschen Zeitung, чи планує Берлін поставити Україні танки Leopard.

Ми дотримуємося трьох чітких принципів. По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО з росією. І, по-третє, Німеччина не здійснюватиме односторонніх дій. Це критерії нашої рішучої та водночас обережної політики, і ця політика буде застосовуватися і наступного року.

На запитання, що має статися в 2023 році, щоб Україна все-таки отримала західні танки, Шольц відповів так:

У випадку військової невдачі росії велика небезпека подальшої ескалації війни. Наразі ми виступаємо проти ядерної ескалації. Важливо, що цю лінію сформулював і голова КНР Сі під час мого візиту до Пекіна, а згодом її підтвердили країни "Двадцятки". Але це не завадило путіну продовжувати війну з жорстокістю в атаках на енергетичну інфраструктуру України. Явне порушення міжнародного права. Те, що я сам чітко дав зрозуміти путіну, коли розмовляв із ним телефоном. росія має зрозуміти, що так далі тривати не може. путін має закінчити війну, вивести війська й у такий спосіб створити можливість взаєморозуміння.

За даними на жовтень, Німеччина видала дозвіл на постачання Україні військової продукції на 775 млн євро. ФРН направляє Києву самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню Mars, зенітні самохідні установки Gepard, систему ППО IRIS-T та бронемашини Dingo. Водночас Берлін поки не дає згоди на постачання танків.