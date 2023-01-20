Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України [ Редагувати ]
В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети:
- початок переговорів про вступ України до ЄС;
- створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;
- конфіскація російських активів для відновлення України.
"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.
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