В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети:

початок переговорів про вступ України до ЄС;

створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;

конфіскація російських активів для відновлення України.

"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.