Авіакатастрофа в Броварах: у Києві прощаються з керівництвом і співробітниками МВС України [ Редагувати ]
У суботу, 21 січня, у Києві, у Національному центрі "Український дім" відбувається прощання з керівництвом і співробітниками МВС України.
Посадовці загинули при виконанні службових обов’язків 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах.
Початок церемонії об 11.00.
Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.
Прощання із екіпажем гвитокрила – командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом цієї ескадрильї Костянтином Коваленком та бортовим механіком, прапорщиком цивільного захисту Іваном Касьяновим – відбудеться 21 січня о 13.00 у Ніжині (вертолітна площадка №4 аеродрому).
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