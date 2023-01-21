США радять українському керівництву зосередити увагу на контрнаступі на півдні, а не на боях за Бахмут на Донеччині. Про це повідомив американський високопосадовець AFP на умовах анонімності.

Вашингтон рекомендував замість витрати ресурсів на "незначну мету" вивести сили для приєднання до програм навчання під керівництвом США для формування "більш складних і добре озброєних сил".

Американський чиновник вважає, що бої в Бахмуті заважають готуватись до очікуваного весняного наступу. На його думку, "чим довше триватимуть бої, тим більше ситуація складатиметься на користь росії, яка має великі артилерійські ресурси та чисельну перевагу".

Джерело AFP відзначило, що до України вже надходить "зброя для наступу".

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу прокоментував бої у Бахмуті.

Навіть якщо вони (найманці ПВК "Вагнера" - ред.) досягнуть успіху в Бахмуті та Соледарі, це не призведе до стратегічної зміни динаміки на полі бою.

Джерело Reuters раніше заявило, що американська влада закликає Україну утриматися від початку наступу до того, як Київ отримає раніше анонсовані постачання військової допомоги. Також Вашингтон рекомендує не розпочинати контрнаступ до завершення підготовки військових.

За даними Der Spiegel, федеральна служба розвідки Німеччини стривожена високими втратами ЗСУ у боях під Бахмутом.