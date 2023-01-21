У суботу, 21 січня, у Ніжині попрощалися з екіпажем, який загинув 18 січня в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах.

Йдеться про членів екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС – командира повітряного судна Олександра Василенка, пілота Костянтина Коваленка та бортового механіка Івана Касьянова. Церемонія відбулася на території спецзагону, повідомляє "Суспільне".

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

Командир повітряного судна Олександр Василенко родом з Сум. Закінчив Харківський інститут льотчиків, літав на Мі-8, Мі-9, Мі-24. У середині двохтисячних років перебував із миротворчою місією в Ліберії та Сьєрра-Леоне. Учасник АТО. Працював у Ніжинському авіазагоні із 2011 року.

Констянтин Коваленко – пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення, уродженець Львівської області. Він прийшов до Ніжинського авіаційного загону у 2021 році, до цього служив в авіаційній частині у Львівській області. Був учасником АТО.

Бортовий механік Іван Касьянов – корінний ніжинець. Народився 14 вересня 1993 року. З 2000 року навчався в Ніжинській гімназії номер 16. Закінчив Державний університет інфраструктури та технологій. У 2016 почав працювати в ДСНС.

У 2017 служив у збройних силах України. Після служби повернувся на роботу до ДСНС. З 2019 року працював автомеханіком на вертольоті Н225. З 2020 став бортовим механіком.