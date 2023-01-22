Керівництво росії задумало реформу армії через ймовірну військову загрозу в майбутньому. Однак рф буде важко укомплектувати нові війська.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони рф сергій шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.

Згідно з інформацією міноборони рф, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також шойгу оголосив про створення московського та ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.

Британська розвідка вважає, що такі рішення свідчать, що росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, рф зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, вважає, що посилена військова загроза з застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, швидше за все, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення", - зазначає розвідка Британії.