Медики з Прикарпаття лікують бійців з тяжкими пораненнями [ Редагувати ]
Медичний фронт тримають медики із Прикарпаття. Приймають поранених військових. І якщо спершу це були пацієнти з легкими травмами, то останні місяці - привозять бійців з тяжкими пораненнями. Жанна Дутчак побувала в одній із таких лікарень.
Володимир потрапив під мінометний обстріл в кінці грудня. Осколки зрешетили праву руку. Лікувався у Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, і ось вже другий тиждень - на Івано-Франківщині - недалеко від рідного дому.
Володимир, військовий:
Перев'язки, уколи, капельниці…
Попереду на захисника чекає ще низка операцій - мають видалити решту осколків із тіла. А ще - відновити функції руки. А далі - довготривала реабілітація, яку, сподівається боєць, проходитиме теж у цьому закладі. Разом із ним у палаті ще два воїни, і теж Володимири. Вони отримали поранення в одному бою, і на лікарняному ліжку ще з осені..
Володимир, військовий:
Осколочні поранення пороздроблювали кості, трошки поскладали, цю склали. Це ще пів року треба носити цей апарат. Получається ця гірше постраждала, а цю вже складають тут. До реабілітації мені ще далеко...
А ось його побратим - вже на завершальному етапі одужання. Ще два тижні реабілітації - і знову на передову.
Володимир, військовий:
Лікували, зашивали, робили операцію, після операції пройшло вже три місяці. Зараз я на реабілітації. Є гарний зал, роблять масаж, є масажисти, особливо масажистки і є різні тренажери, доріжки бігові, вправи там всякі.
В медзакладі після поранень відновлюються - і фізично, і психологічно - бійці зі всієї України. Багатьох привозять прямо з передової. Хтось - на кілька тижнів, а дехто і на кілька місяців. Тому окрім професійної медичної допомоги, такі пацієнти потребують ще й особливого піклування.
Володимир, генеральний директор медзакладу:
Вони потребують майже домашніх умов. Люди, які поступають із передової або їдуть по госпіталях - вони не мають часу і можливість випрати свою одежу - ні форму, ні в тому, чому перебувають. Тож ми стараємось прийняти їх як дома. Обмити, обіпрати, нагодувати, провести психологічну реабілітацію.
В лікарняній пральні - машинки працюють в режимі нон-стоп. Постільна білизна, військова форма, повсякденний одяг - десятки кілограмів, які потрібно випрати, просушити та відпрасувати. Працівниці кажуть, заледве давали раду, бо бракувало - техніки. Але днями шість новеньких пралок подарували волонтери, і ще дві - передала обласна влада.
Було чотири, по три-чотири стірки на кожну машинку вдень. Зараз буде легше думаю, що вже буде достатньо.
На нове оснащення чекають і на кухні. Дієтсестра Квітослава в лікарні працює вже понад двадцять п'ять років, але для такої кількості пацієнтів як зараз, каже, ще ніколи не готувала.
Квітослава, дієтсестра:
Дуже потужний наплив, дуже багато, великі обороти пацієнтів, нам всю техніку обладнання, нам треба все тут оновити.
Тому сподіваються знову на допомогу волонтерів.
Володимир, генеральний директор медзакладу:
Заклад, який ви бачите весь в загальному складається із 80 відсотків роботи волонтерської. Ми сказали, що нема пралок, буквально два тижні тому і нині вже пралок є достатньо. І ми нині вже інший флешмоб влаштовуємо - поможіть розбудувати нашу кухню.
Окрім господарських питань, серед нагальних - і кадрові. В медзакладі намагаються залучити до себе нових фахівців - неврологів та травматологів. Бо останні місяці побільшало пацієнтів зі складними травмами та контузіями.
Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації:
В нашу область чим більше приїжджає воїнів, і воїни знаходять в досить важкому стані. Якщо на початку це були багато легші воїни, захисники, то на сьогодні на жаль евакуаційні поїзда в Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. У нас немає такої сесії аби не виділяли кошти на медичне обладнання.
Водночас на Прикарпатті розробляють і окрему стратегію реабілітації українських воїнів. Великий центр відновлення для захисників планують відкрити поближче до гір. Найкращі фахівці, в поєднанні з цілющим карпатським повітрям та природою - допоможуть бійцям швидше стати на ноги.
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