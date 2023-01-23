Зараз рівень води в Десні впав майже на метр

Повінь просто посеред зими! На Київщині, на річці Десна, став танути лід. Тисячі крижин збиваються в купи та утворюють затори, а відтак селянам, що живуть біля річки, вода потекла просто у двори!

Аби уникнути катастрофи, - скупчення льоду рятувальники вирішили підривати за допомогою вибухівки. Роман Барашев - детальніше про рятувальну операцію.

Це не руйнівні, а рятівні вибухи.

Льодохід - по Десні.

Жителі села Пухівка згадають - такої повені тут не було вже давно.

Володимир, житель села Пухівка:

Років 5-7 оця траса в воді була...

Причина нинішньої повені - крижані затори, що утворилися на Десні. Потоки води не можуть йти далі, от річка й почала розливатися.

Богдан Данилюк, заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації Гу ДСНС України у Київській обл.:

Внаслідок різкого сходу криги на річці Десна утворився льодяний затор поблизу населеного пункту Погреби, який спричинив підтоплення вище по руслу в районі населеного пункту Пухівка.

Внаслідок підйому води, близько двох метрів рівень води піднявся протягом 6-8 годин, дуже різкий підйом.

Володимир, житель села Пухівка:

Бачите яка ситуація - води повно... Аби не взривали льод, то воно б залило повністю. Дві ночі гупали і день взривали. Тоді вода ушла. Зараз вона впала на пів метра.

Рятувальники, військові та поліцейські вже закінчили роботу поблизу Пухівки. Місцеві кажуть - важко навіть уявити, що було б, якби крижані затори тут не підірвали.

Надія Ячник, депутат Зазимської сільської ради:

Вода дуже стрімко розливалась... Деякі лужки, бережки, огороди позатоплювало. У двох місцях будинки були затоплені, але люди звернулися, ми запропонували їм або евакуювати їх, переїхали у пункт незламності, в нас там є все підготовлене, де можна було перечекати, але люди відмовилися.

До розчищування Десни рятувальники залучили навіть невеличкий криголам.

Богдан Данилюк, заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації Гу ДСНС України у Київській обл.:

Зробив дуже важливу роботу звільнив русло річки Десна нижче самих заторів для того, щоб льод, який ми підривали, міг безперешкодно спливати вниз по течії.

Віталій показує нам район, де вода підібралася до сільських хат найближче та накоїла біди на подвір'ях.

Вода вчора вже доходила сюда... останнє місце, куди заходила вода, це була ось ця пройма. - Отут вже була вода? - Оця ділянка пострадала на нашій вулиці більш за всіх у них затоплено пів ділянки.

Віталій Козліков, житель села Пухівка:

І Зазімська рада підключалась Київська область підключалась, постійно було онлайн інформування... що проводяться роботи ... ДСНС прислав три машини, які об'їжджали всі вулиці і була об'ява, що буде повінь, тому хто може залишайте будинки, уїжджайте. Пів нашого селища, Пухівки виїхало.

Аби захистити свої домівки від великої води, селяни стали власноруч облаштовувати ось такі дамби. Віталій наголошує - об'єднуватися та долати проблеми разом людей навчила… війна. До Пухівки російські загарбники не дійшли всього лише сім кілометрів.

Віталій Козліков, житель села Пухівка:

В нас постійно тут ловили ДРГ, десь до середини березня був двіж... Наші сусіди були 72 бригада. Разом з нами тероборона була Зазімської громади, ми навчились співпрацювати, за цей час ми так роззнайомились, за минулі роки ми не знали, хто наші сусіди.

Зараз рівень води в Десні впав майже на метр. Жертв і постраждалих через повінь - немає. Але загроза повторення природного лиха залишається.

Богдан Данилюк, заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації Гу ДСНС України у Київській обл.:

Якщо вдарять сильні морози, створиться велика кількість криги і потім буде різке потепління…

Десна має багато поворотів - це й призводить до скупчення льоду, що тане. А тому рятувальники не виключають - за різких температурних перепадів можливі нові льодові затори. Втім запевняють - людей сам на сам із бідою не залишать.