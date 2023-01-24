Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо передачі ЗСУ танків Leopard 2 [ Редагувати ]
Міністерство оборони Польщі повідомило, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу Києву танків Leopard 2. За їхніми даними, Німеччина вже отримала запит.
Глава міноборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter:
Німці вже отримали наше прохання про дозвіл на передачу Україні танків Leopard 2. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.
Польща та ще кілька європейських країн висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard зі своїх арсеналів, але згоди на це поки що не дала сама Німеччина.
За даними ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц готовий передати "Леопарди", якщо США поставлять Україні свої танки Abrams.
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