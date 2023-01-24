Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що союзникам України незабаром вдасться домовитися про постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Ми сьогодні обговорювали це (постачання танків Leopard - ред.). Консультації між країнами-членами альянсу тривають. Я впевнений, що скоро у нас буде рішення, оскільки зараз це необхідно... Німеччина вже заявила, що країни, які хочуть передати танки, вже можуть розпочати підготовку екіпажів для них і визначити, скільки машин вони можуть передати, оскільки цей процес займе деякий час.

Генсек альянсу закликав країни-члени готувати танки до відправлення та навчати українські екіпажі на випадок, якщо блок отримає відповідне схвалення Німеччини.

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Під час пресконференції Столтенберг також заявив, що, за інформацією НАТО, володимир путін не змінив своїх цілей щодо збройного вторгнення в Україну. Президент росії хоче контролювати Україну і планує нові наступальні операції, тому союзники повинні передати Україні важкі та розвинені системи озброєнь.

Глава НАТО заявив, що Україна має не лише захистити себе, а й здобути перемогу, повернути території та закріпитися як незалежна європейська держава.

Польща та ще кілька європейських країн висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard зі своїх арсеналів, але згоди на це поки що не дала сама Німеччина.

За даними ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц готовий передати "Леопарди", якщо США поставлять Україні свої танки Abrams.