"Лягали один за одним": снайпери ЗСУ ліквідували чотирьох окупантів (відео) [ Редагувати ]
Пара українських снайперів ліквідувала чотирьох окупантів на одному з українських оборонних рубежів.
Про це повідомляють Спеціальна Операція ЗС України.
"Окупанти лягали один за одним. Снайперська пара ССО України відпрацювала по противнику", - заявили в ССО.
За їх словами двох снайперів попередньо повідомили, що противник планує наступ у зазначеному районі. З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог вже поінформований про можливу роботу українських снайперів, проте фраза "попереджений - озброєний", цього разу не спрацювала.
"Після виявлення двох російських солдатів, наші снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири тіла окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", - розповіли додали в силах Спеціальних Операцій.
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