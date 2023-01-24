Пара українських снайперів ліквідувала чотирьох окупантів на одному з українських оборонних рубежів.

Про це повідомляють Спеціальна Операція ЗС України.

"Окупанти лягали один за одним. Снайперська пара ССО України відпрацювала по противнику", - заявили в ССО.

За їх словами двох снайперів попередньо повідомили, що противник планує наступ у зазначеному районі. З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог вже поінформований про можливу роботу українських снайперів, проте фраза "попереджений - озброєний", цього разу не спрацювала.

"Після виявлення двох російських солдатів, наші снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири тіла окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", - розповіли додали в силах Спеціальних Операцій.