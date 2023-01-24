Міністерство юстиції США готується подати позов до суду на Google через домінуюче становище компанії на ринку цифрової реклами.

Як повідомляє видання, справу буде подано до федерального суду до кінця тижня.

Зазначено, що Мінʼюст США вже вдруге подає антимонопольний позов до Google. Загалом це вже пʼятий великий судовий розгляд у США, що заперечує ділові практики компанії.

Раніше генпрокурори кількох штатів подали три окремі позови проти Google, стверджуючи, що компанія домінує на ринках онлайн-пошуку, рекламних технологій та додатків для Android.

Водночас Google стверджує, що американський ринок онлайн-реклами є конкурентним. У судових документах і свідченнях у Конгресі компанія зазначала, що до її конкурентів входять Amazon, Microsoft і Meta.