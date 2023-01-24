США подадуть до суду на Google через домінування на ринку реклами [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Міністерство юстиції США готується подати позов до суду на Google через домінуюче становище компанії на ринку цифрової реклами.
Як повідомляє видання, справу буде подано до федерального суду до кінця тижня.
Зазначено, що Мінʼюст США вже вдруге подає антимонопольний позов до Google. Загалом це вже пʼятий великий судовий розгляд у США, що заперечує ділові практики компанії.
Раніше генпрокурори кількох штатів подали три окремі позови проти Google, стверджуючи, що компанія домінує на ринках онлайн-пошуку, рекламних технологій та додатків для Android.
Водночас Google стверджує, що американський ринок онлайн-реклами є конкурентним. У судових документах і свідченнях у Конгресі компанія зазначала, що до її конкурентів входять Amazon, Microsoft і Meta.
по темі
Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно
Питання постачання сучасних танків країн Заходу в Україну буде вирішено незабаром
Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів
Постачання Україні наступального озброєння призведуть до "глобальної катастрофи"
У США група протестувальників намагалися зірвати зустріч члена палати представників Олександрії Окасіо-Кортес із виборцями