Апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який проводить дослідження Марса з його орбіти, надіслав на Землю фотографію, на якій видно рельєф, схожий на морду ведмедя.

Знімок було зроблено 12 грудня з висоти приблизно 250 кілометрів. Як пояснили вчені, на фото зображено пагорб з V-подібною структурою колапсу ("ніс"), два кратери ("очі") та круговою тріщиною ("голова"), яка могла з'явитися через просідання відкладень над засипаним кратером.

Діаметр "голови" марсіанського "ведмедя" складає майже два кілометри.

Коли ми бачимо "ведмедя" на Марсі або "Ісуса" на хлібині, це явище називається парейдолія. Це людська здатність бачити обличчя або інші предмети у буденних речах.