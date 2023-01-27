У Запоріжжі і Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Сьогодні, 27 січня, у Запоріжжі та Херсоні мешканці почули кілька вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та "Суспільне".
"Вибухи у Запоріжжі! Нарахували два. У деяких районах дуже гучно!", - йдеться у повідомленні.
У Херсоні також пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.
Наразі Україною шириться повітряна тривога.
Виконувач обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що окупанти атакують місто.
"Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях", - наголосив він.
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Сумські сапери також брали участь у розміновуванні Харківської та Херсонської областей. І тепер знають більше про підступність ворога та про нову вибухівку, що діє на відстані.
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