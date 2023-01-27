Десятки тисяч заблокованих російських інтернет-ресурсів, щоденна боротьба із дезінформацією за допомогою штучного інтелекту і протидія кіберзлочинцям. Лише у Чернівецькій області сотні волонтерів разом із айтівцями і правоохоронцями щогодини працюють на інформаційному фронті. Правду про війну в Україні поширюють не лише російськими пабліками, а й по усьому світу.

Лише кілька кодових слів, і за лічені секунди штучний інтелект створює текст.

Продемонструйте свою підтримку Україні та мужнім воїнам, які на війні. Ми впевнені, що з їхньою мужністю та рішучістю Україна переможе.

Орієнтуючись на зміст, штучний інтелект також генерує зображення.

Це як воно бачить наших хакерів, які працюють. Це як бачить звичайних солдатів, там на війні. Це Зеленський.

А так помічник нашого кібервійська бачить ворогів украінців.

Покажи класичного російського солдата. Це класичний російський солдат.

Поки їхні рідні боронять Україну на фронті, чернівецькі студенти воюють із російською пропагандою та дезінформацією.

Артур Старик, учасник інформаційного хабу:

Штучний інтелект створює цей текст буквально за 5 секунд. Якщо це вручну розпощувати, може за годину до 500 повідомлень з картинками розпостити, якщо це створює бот з телеграм, це доходить тисяча і півтори тисячі повідомлень за годину. Тобто, це такі великі показники, аби протидіяти дезінформації.

Український контент миттю шириться мережею.

Андрій Гев'юк, куратор інформаційного хабу:

Донесення інформації на рф, а також ЄС, США і увесь світ. Тобто, ми доносимо різні меседжі про нашу правоту, не вигадуємо фейки, а формуємо за допомогою цього. І боремося проти фейків, які поширюють росіяни, намагаємось блокувати їхні ресурси.

Росіяни використовують ІПСО по-різному, і типові гачки фахівці з кібербезпеки вираховують на раз-два. А волонтери - це викладачі, студенти, айтівці - допомагають викрити російську брехню і зупинити цю отруту.

Владислав Булавін, інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області:

Це паплюження української влади, військовослужбовців, правоохоронних органів. Якісь оприлюднення фотографій або відеоматеріалів, які містять явні фейки або зображення типу наших військовослужбовців, в які москалі переодягаються і якісь певні дії від їхнього імені вчиняють. На даний момент це понад 50 тисяч заблокованих ресурсів за допомогою нашого проекту, і за допомогою волонтерів - це 80 тисяч. Тобто, це наша спільна командна робота.

Крім боротьби з інформаційним тероризмом, доводиться протистояти і російським кіберзлочинцям, які зараз активізувались. Через боти або фішингові сайти зловмисники полюють на гроші та персональні дані українців.

Сергій Янушевський, викладач ЧНУ, спеціаліст з кібербезпеки:

Ніколи не відкривайте підозрілі повідомлення, які приходять вам на телефон з проханням ввести якийсь код. То може бути в телеграмі, фейсбук чи на електронну пошту можуть прийти якісь листи з проханням верифікувати, підтвердити чи надати якусь інформацію особисту. Вам може подзвонити якась система "Приватбанку" чи "Ощадбанку". Не звертайте на те уваги.

У наших хакерів є власні методи дієві методи. Завдяки яким, зокрема, отримують доступ до баз даних російських військових та примудряються транслювати українські телеканали в рф.