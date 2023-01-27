Окупанти нещадно гатять по Вугледарському плацдарму, намагаючись іти в наступ [ Редагувати ]
Росіяни перебільшують свої успіхи поблизу Вугледара на Донбасі, - повідомляє британська розвідка. За її даними, російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що їхній наступ набирає обертів.
Хоча бойові дії на цьому напрямку і справді посилилися. І страждають від цього мирні жителі. Зокрема, росіяни обстріляли село Богоявленка - неподалік від лінії фронту. Про наслідки розкаже - Олена Логінова.
Звуки обстрілів тут не вщухають ані на день. Навколо розбиті хати, подвірʼя усипане уламками вікон і дахів. На землі - вирви від снарядів. Це наслідки ворожих обстрілів в селі Богоявленка на Донеччині. Воно розташоване на лінії оборони Вугледару. Мирні жителі, які наважилися тут залишитись - не знають спокою.
Окупанти нещадно гатять по Вугледарському плацдарму, намагаюючись іти в наступ. Українські військові називають ворожі обстріли "російською рулеткою", бо ніколи не знаєш куди "прилетить".
Дуже великий розльот, і незрозуміло куди попаде, коли летить перший раз попадає, то не зрозуміло куди попаде наступний снаряд. І сховатися тяжко. Тут лотерея.
Останніми днями тут особливо спекотно, кажуть українські бійці. Вугледарський плацдарм став однією з найгарячіших точок на фронті, який має стратегічне значення для обох сторін. Росіяни не полишають спроб просунутися до околиць.
На позиціях постійно працюють міномети, "гради" і все інше. На передовій постійно 24/7, майже немає затишшя. Майже немає, тільки коли погана погода, тоді вони не можуть працювати.
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