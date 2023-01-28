Країни-союзниці погодилися передати Україні понад 300 важких танків для відбиття російської агресії. Про це в інтерв'ю телеканалу BFM TV заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк. Що ж до термінів поставки, то кожному конкретному випадку вони різні. Деяким (країнам - ред.) потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають, коли отримають інші моделі.

Посол зазначив, що Україні потрібна ця допомога "якнайшвидше".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю Sky News, що якщо танки Abrams, обіцяні США, надійдуть у серпні, то це буде "надто пізно". Він вказував, що не знає точних термінів постачання танків з США та країн Європи.

Нагадаємо, останніми днями кілька західних союзників України оголосили, що планують поставити Києву бойові танки. Про такі плани повідомила влада Німеччини, Британії та США.