Союзники пообіцяли Україні 321 танк - посол України у Франції [ Редагувати ]
Країни-союзниці погодилися передати Україні понад 300 важких танків для відбиття російської агресії. Про це в інтерв'ю телеканалу BFM TV заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.
Сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк. Що ж до термінів поставки, то кожному конкретному випадку вони різні. Деяким (країнам - ред.) потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають, коли отримають інші моделі.
Посол зазначив, що Україні потрібна ця допомога "якнайшвидше".
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю Sky News, що якщо танки Abrams, обіцяні США, надійдуть у серпні, то це буде "надто пізно". Він вказував, що не знає точних термінів постачання танків з США та країн Європи.
Нагадаємо, останніми днями кілька західних союзників України оголосили, що планують поставити Києву бойові танки. Про такі плани повідомила влада Німеччини, Британії та США.
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