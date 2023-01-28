росії не повинна зійти з рук зміна кордонів за допомогою сили. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму щотижневому зверненні до німців, коментуючи рішення розпочати поставки німецьких танків Україні.

Канцлер пообіцяв німцям ретельно зважувати всі кроки щодо України. За його словами, німецький уряд ухвалює рішення, які узгоджуються на міжнародному рівні, вони спрямовані на те, щоб бойові дії не зачіпали мешканців країни безпосередньо, а уряд і сам канцлер "зберігали нерви".

Багато громадян сильно занепокоєні. Звичайно, ви хочете миру в Європі, щоб війна не наближалася, щоб уряд і канцлер зберігали нерви. Саме це я вам обіцяю, довіртеся уряду і мені.

За його словами, мета Німеччини та інших західних країн - перешкодити спробам росії змінювати кордони, застосовуючи силу.

Наша мета зрозуміла - у росії не повинно вийти зсувати кордони з застосуванням сили.

При цьому, відповідаючи на російську агресію в Україні, Німеччина прагне не допустити ескалації, оскільки "війни між росією та НАТО не повинно бути", сказав Шольц.

25 січня канцлер Німеччини анонсував постачання Україні 14 танків Leopard 2. З дозволу німецької влади ці танки зможуть поставити Києву та інші країни, про такі плани вже оголосили Франція, Норвегія, Португалія та Іспанія. При цьому Міноборони Німеччини відкидає ідею поставок Україні винищувачів.