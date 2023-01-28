У Новоайдарі стався вибух у лікарні з окупантами: у рф звинувачують ЗСУ [ Редагувати ]
У Новоайдарі Луганської області стався вибух у лікарні, де лікувалися російські окупанти.
Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Новоайдарі щось не так з лікарнею, де рашистів лікували… Десятки загиблих. Не долікувалися. У Кобзона аншлаг. Sold out забезпечило бавовнятко", - написав Гайдай.
Міністерство оборони рф стверджує, що лікарню нібито обстріляли українські війська з РСЗВ.
"Внаслідок попадання реактивних снарядів з осколково-фугасною бойовою частиною до будівлі загинули 14 та отримали поранення різного ступеня тяжкості 24 пацієнти лікарні та медичний персонал", - повідомили в російському Міноборони.
У відомстві зазначили, що у лікарні медичну допомогу нібито отримували військовослужбовці та місцеві жителі, а працювали цивільні та військові медпрацівники.
Російська сторона через удар по лікарні звинуватила Україну у скоєнні військового злочину.
"Навмисний ракетний удар по діючому цивільному медичному закладу є безумовним тяжким військовим злочином київського режиму", - заявили в Міноборони рф.
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