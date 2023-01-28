У Новоайдарі Луганської області стався вибух у лікарні, де лікувалися російські окупанти.

Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Новоайдарі щось не так з лікарнею, де рашистів лікували… Десятки загиблих. Не долікувалися. У Кобзона аншлаг. Sold out забезпечило бавовнятко", - написав Гайдай.

Міністерство оборони рф стверджує, що лікарню нібито обстріляли українські війська з РСЗВ.

"Внаслідок попадання реактивних снарядів з осколково-фугасною бойовою частиною до будівлі загинули 14 та отримали поранення різного ступеня тяжкості 24 пацієнти лікарні та медичний персонал", - повідомили в російському Міноборони.

У відомстві зазначили, що у лікарні медичну допомогу нібито отримували військовослужбовці та місцеві жителі, а працювали цивільні та військові медпрацівники.

Російська сторона через удар по лікарні звинуватила Україну у скоєнні військового злочину.

"Навмисний ракетний удар по діючому цивільному медичному закладу є безумовним тяжким військовим злочином київського режиму", - заявили в Міноборони рф.