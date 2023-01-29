До -11 морозу: прогноз погоди на 29 січня [ Редагувати ]
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У неділю, 29 січня, в Україні місцями очікуються невеликі опади - сніг з дощем, на дорогах - ожеледиця. Стовпчики термометра опустяться до позначки в 11 морозу. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
- У південній частині та східних областях невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.
- Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла; в Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.
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