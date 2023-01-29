Україні справді потрібний німецький підводний човен, оскільки за допомогою такої техніки вона зможе "тримати у вузді" весь Чорноморський флот рф.

Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ та екс-посол в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.

"Дорогі німецькі друзі, коментар про німецькі субмарини. Це не видача бажаного за дійсне, а мій особистий досвід. Як генеральний консул у Гамбурзі, я був на борту U-212A на морській базі Еккернферда в 2008 році. Дійсно величезна! Один адмірал сказав мені: вам потрібний лише один підводний човен, щоб тримати російський Чорноморський флот у вузді", - зазначив він.