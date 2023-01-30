У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про причини та наслідки вибухів, які чули місцеві жителі, офіційної інформації наразі не повідомлялося. До закінчення загрози з повітря рекомендується залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".
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