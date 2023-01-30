Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8 [ Редагувати ]
Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8
Джерело: РБК-Україна
Джерело: РБК-Україна
Через обстріл Херсона в неділю, 29 січня, троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. До цього було відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.
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