Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8 Джерело: РБК-Україна

Через обстріл Херсона в неділю, 29 січня, троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. До цього було відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.