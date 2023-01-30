"Регіон героїчно витримує удари терористів": Зеленський про поїздку до Миколаївщини [ Редагувати ]
У понеділок, 30 січня, президент України Володимир Зеленський звітував про робочу поїздку до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області.
Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак росії.
Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.
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