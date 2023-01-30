Танки Abrams поставлять в Україну в рамках військової допомоги від США не раніше кінця 2023-го або вже у 2024 році. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, ЗСУ передадуть сучасну модифікацію основного бойового танка M1A2, але їх не вилучатимуть з військових запасів США, а закуплять у компанії General Dynamics і збудують за спецзавданням без секретної броні зі збідненого урану.

25 січня низка західних країн, які підтримують Україну у війні з росією, анонсували постачання важких озброєнь Києву.

США оголосили, що відправлять в Україну 31 танк Abrams. Німеччина, Іспанія, Польща, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія погодилися передати 112 танків Leopard.

Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні впродовж двох-трьох місяців. Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що країни Заходу офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк.