Екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін наважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО. Про це йдеться у The Washington Post.

Він зазначив, що якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути.

Десятиліттями ми використовували дипломатичну двослівність щодо НАТО та України - і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що росія не повинна мати права вето.

За його словами, за весь цей час Захід недвозначно давав зрозуміти москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето.

Результат - найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент рф володимир путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій.

На його думку, путін розпочав повномасштабну війну, оскільки в НАТО не дуже серйозно ставилися до захисту України.

Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз масштабна - 83 відсотки.

Як він підкреслив, якщо раніше люди стверджували, що "Україна не є належним чином військово-сумісною з НАТО", то сьогодні українці розгортають величезну різноманітність техніки з країн Альянсу, причому з неперевершеною майстерністю та відвагою.

Немає абсолютно нічого, чого Альянс міг б навчити українців щодо ведення війни - насправді, є багато чого, чого вони могли б навчити нас.... путін не вторгся, бо думав, що Україна не збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, з багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України.

У підсумку він додав, якби Захід був достатньо сміливим та послідовним, щоб привести Україну до НАТО, тоді цієї повної катастрофи вдалося б запобігти.