Контррозвідка Служби безпеки України затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Він також передавав ворогу координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

За даними слідства, депутата завербував представник російської військової розвідки через "спілкування" в чаті одного з прокремлівських тг-каналів.

Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.