Европейский суд по правам человека начал рассмотрение искового заявления касательно действий украинской власти в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Украинские граждане не нашли справедливости в своей стране и вынуждены были обратиться в Европейский суд. У них не было другого выхода, потому что власть скрывает от людей правду.

Скоро восемь лет со дня трагедии, которая унесла десятки жизней одесситов, погибших в Доме профсоюзов. Ни прошлый режим Порошенко, ни нынешний режим не желают признать, что 2-го мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство горожан. Политические заказчики и прямые исполнители не наказаны. Их имена не названы. Приговоры им не вынесены. Более того, у депутатов от партии власти рождаются вопиющие инициативы – материально поощрить поджигателей, сделать из них героев.

Но отбелить организаторов и исполнителей расправы и "замести под ковер" это злодеяние не удастся. Теперь преступлению радикалов и преступному безразличию власти будет дана жесткая принципиальная оценка на международном уровне. Раз украинская власть отказалась призывать к ответу убийц, теперь ее призовут к ответу за бездействие.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" выражает сочувствие пострадавшим от рук радикалов и всем родственникам жертв трагедии. Мы подчеркиваем свою полную поддержку их справедливым требованиям.

Мы приветствуем открытие рассмотрение дела о действиях украинской власти в связи с трагедией 2 мая 2014 года в Одессе. Мы надеемся на всестороннее и объективное расследование и справедливый приговор суда.

Справедливость будет восстановлена и в Украине. Наша политическая сила добьется честного расследования и суда над преступниками. Убийцы и политические заказчики преступления будут наказаны.