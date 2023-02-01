СБУ прийшла з обшуками до Авакова та Коломойського [ Редагувати ]
У середу, 1 лютого, СБУ прийшла з обшуками до ексголова МВС Авакова. Про це повідомляють ЗМІ.
Обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стосуються справи з авіакатастрофою в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС.
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова, в контексті загибелі керівництва МВС в Броварах, справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.
Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus шестирічної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію.
Крім того, СБУ і БЕБ проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.
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