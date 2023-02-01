У середу, 1 лютого, СБУ прийшла з обшуками до ексголова МВС Авакова. Про це повідомляють ЗМІ.

Обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стосуються справи з авіакатастрофою в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС.

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова, в контексті загибелі керівництва МВС в Броварах, справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus шестирічної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію.

Крім того, СБУ і БЕБ проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.