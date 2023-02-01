Арахамія оголосив про звільнення всіх керівників митниці та "весняні посадки" [ Редагувати ]
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив у соцмережах про початок "анонсованих весняних посадок" і звільнення всього керівного складу митної служби.
Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Сьогодні:
- обшуки у Податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
- обшуки у Коломойського по "Укрнафті";
- ціла серія негласних слідчих дій;
- обшуки у Авакова;
- обшуки у Столара;
- звільнення всього керівного складу Митниці.
Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися.
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